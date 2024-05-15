扎克伯格迷上嘻哈风？金链子配大号 T 恤庆祝 40 岁生日

IT之家 5 月 15 日消息，Meta 创始人兼首席执行官马克・扎克伯格似乎爱上了嘻哈风格的打扮，但这种“嘻哈扎克”的风格到底适不适合他呢？

5 月 14 日，扎克伯格迎来了自己 40 岁生日，他与亲朋好友欢聚一堂。照片显示，扎克伯格当天身着一套嘻哈风格的服装，包括一条金项链和一件超大号 T 恤衫。

“感谢我生命中的头 40 年！普里希拉为我举办了一个小型派对，并重建了我早期生活过的一些地方，”扎克伯格在 Instagram 帖子中写道，帖子中包含了他妻子普里希拉・陈组织的生日派对的多张照片。

除了金项链之外，这位亿万富翁的黑色衬衫上还印着拉丁语短语“Carthago delenda est”。这句话通常与罗马政治家卡托大帝有关，据说他在演讲结束时会说出这句话作为号召性口号。

事实上，早在 2011 年谷歌推出其社交媒体平台 Google Plus 后，扎克伯格就引用过这句话。扎克伯格宣布进入“封锁”状态，并动员他的员工对抗这个竞争对手的社交网络。据一本由 Facebook 前雇员撰写的书《混乱猴子》中的一段摘录，扎克伯格当时说：“你知道，我最喜欢的罗马演说家之一会在每场演讲的结尾用‘Carthago delenda est’这句话结尾。‘迦太基必须被摧毁’。不知为何，我现在想到了这句话。”

这件刻有拉丁语的衬衫也符合扎克伯格的个人兴趣。扎克伯格对罗马帝国有着长期的兴趣，并且高中时学习过拉丁语。他还以罗马皇帝的名字为他的三个女儿取名：马克西玛、奥古斯塔和奥雷莉亚。

值得一提的是，扎克伯格的妻子陈也穿着相配的嘻哈装扮 —— 白色 T 恤衫和一对金项链。

“为了接下来的 40 年！”扎克伯格在他的帖子结尾写道。

IT之家注意到，这并不是扎克伯格第一次穿嘻哈风格的衣服。4 月 13 日，他带着妻子参加 UFC 300 比赛时，就穿了一套类似的衣服。

一周后的 4 月 18 日，扎克伯格在宣布 Meta 最新人工智能产品时，再次做出了类似的着装选择。这次，扎克伯格带着项链，搭配了海军蓝色的 T 恤衫。

除了尝试大胆的服装风格之外，扎克伯格还在疫情期间练习综合格斗 (MMA)，并练出了一身肌肉。

今年扎克伯格访问日本时，他没有穿标志性的灰色 T 恤和连帽衫，而是换上了一件剪羊绒棕色夹克。后来，在 3 月份与英伟达首席执行官黄仁勋会面时，他又跟黄仁勋互换了外套。

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