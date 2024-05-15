万代南梦宫前员工被捕：7 年内私售 4400 台移动设备，获利 6 亿日元

IT之家 5 月 15 日消息，知名游戏《艾尔登法环》的发行商万代南梦宫近日回应了一起前员工挪用公款事件。据悉，这名前员工在长达七年的时间里，通过出售公司财产 —— 共计 4400 台移动设备，非法获利约 6 亿日元（IT之家备注：当前约 2778 万元人民币）。

5 月 14 日，万代南梦宫董事 Masaru Kawaguchi 在声明中承认，公司一名员工因涉嫌职务侵占罪被捕。声明并未透露该员工姓名，但指出其在 2015 年 4 月至 2022 年 4 月期间，未经公司许可出售了 4400 台移动设备。

这名前员工在七年间将这批设备全部脱手，并从中牟取暴利。万代南梦宫方面也于 2023 年 1 月针对此事向公司法院提起民事诉讼，要求该名前员工赔偿 6 亿日元的损失。

同年 11 月，该民事诉讼最终以万代南梦宫胜诉告终。随后，万代南梦宫向东京地方检察厅提起刑事诉讼，警方于昨日逮捕了这名前员工。

声明还提到，此次事件不会对万代南梦宫截至 2025 年 3 月的合并收益报告产生影响，公司预计该事件对其明年发布的下一财年收益报告影响“微不足道”。

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