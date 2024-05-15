阿尔法・罗密欧推出限量版四叶草 Super Sport 车型，致敬辉煌赛车历史

IT之家 5 月 15 日消息，今日阿尔法・罗密欧推出 Giulia 和 Stelvio 四叶草（Quadrifoglio）Super Sport 限量特别版系列，其中 Giulia 仅生产 275 辆，Stelvio 仅生产 175 辆，将在全球范围内销售，具体价格尚未公布。

该特别版车型采用黑色四叶草标志，内饰则辅以红色 3D 碳纤维饰板，尽显运动气息。新车是为了纪念阿尔法罗密欧在 1928 年米勒 Miglia 耐力赛中使用 6C 1500 Super Sport 赛车所取得的胜利，这也是该品牌在这项著名赛事中取得的 11 次胜利中的第一场，具有里程碑式的意义。

IT之家注意到，Super Sport 车型的外观亮点在于采用了黑色背景的新款四叶草标志，搭配碳纤维装饰和黑色制动卡钳，匹配 19 英寸（Giulia）和 21 英寸（Stelvio）的五孔合金轮毂。除了图中展示的 Nero Vulcano 黑色之外，买家还可以选择 Rosso Etna 红色，Giulia 车型还提供经典的 Bianco Alfa 白色可选，新车还配备了具有 Tonale 风格的新型自适应全 LED 矩阵大灯。

阿尔法罗密欧为车内的中控台、中央扶手和车门面板选择了带有红色饰面的新型 3D 碳纤维材料，前排头枕上还可以看到红色 Super Sport 标志以及印有专属编号的刺绣，新车的配置包括 12.3 英寸数字仪表盘和 8.8 英寸信息娱乐显示屏。

特别版车型搭载了更强劲的双涡轮增压 2.9 升 V6 发动机，可输出与已售罄的 Quadrifoglio 100° Anniversario 车型相同的 383 千瓦最大功率，匹配 8 速自动变速箱，采用后轮 (Giulia) 或全轮驱动 (Stelvio)，并辅以源自 GTA 车型的机械限滑差速器，两款车型还搭载了来自 Akrapovic 的排气系统。

Giulia Quadrifoglio Super Sport

Stelvio Quadrifoglio Super Sport

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