深度操作系统 deepin V23 RC 发布：支持 14 代 U 终端设备，5.15/6.6 双内核

本次任务栏进行了 QML 重构；

新增任务栏左侧区域增加了剪切板插件快捷入口；

新增任务栏左侧区域增加了全局搜索快捷入口；

新增任务栏左侧增加了工作区视图快捷切换功能，可通过工作区预览图标快速切换工作区，工作区视图显示默认为 2 个，最多可添加 6 个，最少 1 个时任务栏将不进行图标展示；

新增应用激活指示器自适应能力，指示器样式随图标大小动态变化；

优化对原有的多任务视图入口进行了裁切，可通过快捷键唤起多任务视图进行添加和删除；

优化去除了原有的时尚与高效模式；

优化任务栏右键菜单中增加了调整应用区域驻留位置功能；

优化更新了快捷面板插件图标样式。