深度操作系统 deepin V23 RC 发布：支持 14 代 U 终端设备，5.15/6.6 双内核

IT之家 5 月 15 日消息，深度操作系统 deepin V23 RC 版本今日正式发布，在安装器、启动器、任务栏等方面带来多项新增功能。
IT之家汇总如下：
【安装器】
优化了安装器 UI 细节；
更新了安装器轮播图；
新增了试用模式，无需安装可体验；
系统预装应用回退至 deb 版本；
支持了 14 代 U 终端设备；
提供了 5.15 与 6.6 双内核。
【启动器】
优化启动器窗口模式修改为三段式布局增加了快捷访问功能；
优化启动器窗口模式，字母排序方式字母显示规则进行优化，只展示已有应用字母列表；
优化对启动器键盘操作交互行为进行了优化；
优化对启动器拼音、英文、汉字搜索进行了功能补全；
优化对启动器键盘操作交互行为进行了优化；
新增启动器窗口模式列表增加了自由排序模式，将自由排序模式中应用排列顺序与全屏模式排序关系进行了统一；
新增启动器窗口模式，自由排序中新增拖动应用创建全新的应用组功能；
新增启动器窗口模式，自由排序中新增支持修改文件组名称功能；
新增启动器窗口模式，自由排序中支持拖动应用自定义排序，可将列表应用拖动至顶部；
新增启动器窗口模式，字母排序方式新增字母索引功能；
新增启动器窗口模式，分类排序中新增了分索引类索引功能，点击所在分类可进入索引菜单；
新增常用软件模块，可根据用户使用频率展示常用应用；
新增最近安装功能，最近安装但未使用应用会在最近安装区域展示。
【任务栏】
本次任务栏进行了 QML 重构；
新增任务栏左侧区域增加了剪切板插件快捷入口；
新增任务栏左侧区域增加了全局搜索快捷入口；
新增任务栏左侧增加了工作区视图快捷切换功能，可通过工作区预览图标快速切换工作区，工作区视图显示默认为 2 个，最多可添加 6 个，最少 1 个时任务栏将不进行图标展示；
新增应用激活指示器自适应能力，指示器样式随图标大小动态变化；
优化对原有的多任务视图入口进行了裁切，可通过快捷键唤起多任务视图进行添加和删除；
优化去除了原有的时尚与高效模式；
优化任务栏右键菜单中增加了调整应用区域驻留位置功能；
优化更新了快捷面板插件图标样式。
【文件管理器】
新增 Ctrl+D 快捷键可快速删除文件；
新增 Ctlr+Shift+N 快捷键可快速新建文件目录。
【日历】
支持了云同步功能，可同步日历日程；
新增每周星期始于跟随系统管理设置选项；
新增跟随系统时间管理设置选项。
【应用商店】
对应用详情页应用描述与新特性展示进行优化，默认展示 5 行；
对应用启动动画样式修改；
适配 deepin-service-manager 插件。
【浏览器】
支持了云同步功能，可同步浏览器藏宝箱、标签等用户数据。
【UOS AI】
优化了应用窗口交互逻辑；
支持了通过关键文字描述调用、设置系统设置功能（输入调整屏幕亮度至 100%）；
支持了文生图能力，可通过关键字描述生成图片。
【跨端协同】
将原有跨端协同应用抽象成为独立应用；
优化了 deepin 端整体交互体验；
支持了跨设备之间鼠键共享；
支持了跨设备之间剪切板共享；
支持了跨终端跨设备间文件传输；
更新了 Windows 端应用版本，下载地址：https://www.deepin.org/index/assistant
【其它】
更新了 Fcitx 字体包解决用户无法输入繁体中文问题（用户可添加第五代仓颉输入法）
优化了窗口“更多”设置项图标样式；
优化了系统关机应用阻塞状态下等待时间，阻塞等待时间由 90 秒，调整至 30 秒。
问题修复方面，此次修复的问题如下：
修复系统关机时由于部分应用进程阻塞需等待 90 秒问题；
修复控制中心-个性化桌面-透明度调节文案所带来的歧义问题；
修复通过控制中心-deepin ID 登录退出后，无法二次登录问题；
修复键盘布局查看器在非 1.0 缩放场景下显示模糊问题；
修复终端中无法使用命令安装 grub-customizer 包问题；
修复部分应用使用命令安装无法正常安装问题；
修复部分用户热点无法正常开启问题；
修复缩放设置为 1.75 及以上时，点击多任务视图时光标样式异常问题；
修复 4K 屏场景下应用界面被放大了 3～4 倍问题修复终端界面窗口缩放至最小窗体，当前路径长度超过终端宽度时，进行窗体缩放会出现多行路径显示；
修复 Alt+table 切换时会唤出所有最小化窗口问题；
修复中文环境下 Fcitx 5 迁移向导工具中按钮未国际化问题；
修复 Fcitx 5 迁移向导工具中全选的勾选按钮展示模糊问题；
修复输入法修改配置项后，在任务栏输入法图标上点击重新启动按钮后，切换当前第一个输入法配置快捷键丢失问题；
修复屏幕缩放，标题栏右键菜单未能同步缩放问题；
修复标题栏菜单字体不跟随系统字号调节问题；
修复控制中心-系统时区-点击编辑，界面展示为透明界面问题；
修复缩小任务栏高度时，任务栏由圆角变为直角问题；
修复放大镜功能开启，重启后，放大镜状态没有被重置问题；
修复任务栏应用图标名称悬浮框展示模糊问题修复深色模式下，任务栏托盘区域圆角窗口有白色透明边框问题；
修复 4K 屏下，缩放 2.25 倍时，qq 界面显示异常；
修复右键菜单里面出现的对勾图标尺寸过大问题；
修复关闭窗口特效后，电源菜单中切换二级菜单时，控制中心出现闪烁问题；
修复音乐应用深色模式下菜单按钮图标及删除按钮展示为黑色，样式展示异常问题；
修复任务栏在上时，启动器为全屏模式，启动器上的翻页按钮到任务栏之间的距离过大问题；
修复全屏模式下，启动器未全屏覆盖屏幕问题；
修复进行录屏操作时，在多任务视图中删除工作区窗口出现卡顿导致无法成功删除问题；
修复任务栏点击快捷面板，弹出界面显示背景为透明问题；
修复“坚果云”无法正常安装问题；
修复笔记本插入网线后，网络列表新增多个有线连接问题修复新建管理员或标准用户登录系统后，桌面出现 Deepin Home Daemon 多余图标问题。
【终端】
修复终端雷神模式时，首次使用会被 dock 栏遮挡问题；
修复终端自动补全功能异常问题；
修复终端主题会影响系统主题问题。
【相机】
修复通过终端命令行安装相机时安装失败问题。
【邮箱】
修复接收到新邮件通知时点击通知查看邮件时无法正常查看邮件详情问题。
【应用商店】
修复应用详情页点击应用标签，标签列表页面连续切换排序条件，客户端崩溃问题；
修复应用卸载时点击应用更新，客户端卡死问题。
此次更新还包含一部分已知待修复问题，包含启动器无法拖拽应用至任务栏、任务栏右键菜单原有个性化设置功能暂未支持等。详细如下：
启动器唤起时，鼠标拖动调整任务栏高度及大小时无法生效；
启动器无法拖拽应用至任务栏；
任务栏右键菜单原有个性化设置功能暂未支持；
任务栏应用布局、位置、状态菜单中的选项再次点击后被取消勾选展示状态；
任务栏设置一直隐藏，鼠标唤起时，出现动画未按设计显示；
偶现右键点击系统监视器插件图标时，任务栏崩溃；
双屏扩展模式，右键点击系统监视器插件图标时，任务栏崩溃；
双屏扩展模式下，开启一直隐藏，任务栏在主屏时，需要将鼠标放置在副屏上才可以唤起任务栏；
双屏扩展模式下，将任务栏位置设置为仅主屏显示，切换主屏后，任务栏没有跟随切换到主屏上；
设置跟随鼠标位置显示，将鼠标移动到另一屏时任务栏不跟随显示；
在启动器侧边栏打开文件管理器时，任务栏展示有异常图标；
全屏模式下，拖动图标时没有动画效果；
在启动器侧边栏打开文件管理器时，任务栏展示有异常图标；
部分应用启动器查看时图标为黑色小方块
卸载截图录屏后，任务栏快捷面板中存在‘Scree…pture’，点击无反应；
窗口模式下，按名称和分类列表中滚动时首字母不立即跟随向上；
影院应用打开 av1 解码的 mp4 视频闪退问题；
切换主题或图标主题后，任务栏上应用程序出现卡顿重新加载的现象；
网页下载的 deb 包文件，从浏览器打开安装提示：只能安装本地的 deb 包；
画板转换为 ddf 格式的图片无法打开。
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