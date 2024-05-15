用户反映苹果 iOS 17.5 存 Bug，数年前已删除照片竟“复活”

IT之家 5 月 15 日消息，据 9to5Mac 报道，Reddit 论坛上的一些用户反馈，苹果最新推出的 iOS 17.5 更新似乎存在一个严重的问题，许多用户在升级到新系统后，原本数年前已经彻底删除的照片竟然离奇地重新出现在了照片应用中。

这些用户表示，在更新到 iOS 17.5 后，他们发现照片应用内的最新照片竟是几年前就已经被永久删除的私密内容。一位用户心有余悸地描述道：“我正和伴侣聊天，想发张照片，却发现最新的照片竟然是我们几年前异地恋时拍摄的私密照，明明这些照片早在数年前就已被永久删除，现在却莫名其妙地回来了！我检查了一下 iPad，也出现了同样的问题（一些我几年前创作的艺术作品）。这让我感到非常不安。”

另一位用户则在帖子里写道：“我也有同样的遭遇。我曾经多次删除过四张拍摄于 2010 年的照片，但它们却一直不断地重新出现在 iCloud 最近上传的照片列表里。”

Reddit 论坛上充斥着类似的抱怨，一些用户发现数年前删除的照片重新出现在了他们的相册中，而另一些用户则看到的是今年早些时候被删掉的照片。

需要注意的是，通常情况下，照片应用的“最近删除”功能会将已删除的照片保留 30 天，以方便用户恢复误删的内容。但这次的问题有所不同，因为许多用户反馈出现问题的照片都已经删除了几个月甚至几年之久。

截至目前，苹果尚未对此问题作出回应。一些 Reddit 用户推测，iOS 17.5 可能对照片应用进行了改动，需要重新索引照片库，从而导致了这一问题。

IT之家的小伙伴是否在升级到 iOS 17.5 后遇到了类似的照片“复活”问题呢？欢迎在评论区留言告诉我们。

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