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苹果 iOS 17.5 改进 Apple News+ 新闻订阅服务：支持离线阅读、全新小游戏 Quartiles

2024/5/14 7:08:54 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 14 日消息，苹果公司今天推出了 iOS 17.5 正式版更新，该更新为苹果 Apple News+ 新闻订阅服务引入了离线模式功能，允许用户将新闻头条 / 音频简报 / 杂志 / 解说文章 / 今日谜题离线下载至手机中，以便于在没有网络的情况下阅读。

苹果同时表示，iOS17.5 正式版还为 Apple News+ 添加了一款名为 Quartiles 的单词游戏，这是对现有填字游戏的“有趣补充”，此外该公司还为单词游戏添加了全新的玩家数据记分板，号称可以“查看每个谜题的个性化统计数据和连胜信息”。

参考IT之家此前报道，苹果和谷歌公司于 2023 年 5 月宣布推出“检测预期外位置追踪器”（Detecting Unwanted Location Trackers）行业标准，经过 1 年多的打磨之后，该标准目前也已通过 iOS 17.5 部署到 iPhone 上。

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关键词：苹果iOS 17.5

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