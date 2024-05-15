追觅 H20 Pro 旋锋版/ Ultra MIX 洗地机发布：0 缠毛技术、沸水自洁，2899 元起

IT之家 5 月 15 日消息，追觅科技今日发布洗地机新品 H20 Pro 旋锋版和 H20 Ultra MIX，售 2899 元起，号称拥有多项“首创”功能，支持 100℃沸水自清洁功能，可实现 100% 去污率、99.9999% 除菌率。电商平台显示，该产品目前已开启预售。

IT之家汇总这款洗地机大致信息如下：

‎追觅母婴级洗地机 H20 Pro 旋锋版

官方称，该款洗地机支持 100℃沸水自清洁技术，支持 100% 去污率和 99.9999% 除菌率，能去除大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌以及金黄色葡萄球菌；配备瑞士 PPA 割毛齿刃，支持主动式 0 缠毛技术和梳割吸洗四步协同。

H20 Pro 旋锋版内置 5 分钟轻音恒温烘干功能，支持 75℃热流除菌、5 分钟速干。洗地机还支持 18000Pa 大吸力；支持干湿垃圾同步清洁；配备推拉助力系统，支持智能配速功能。

追觅母婴级洗地机 H20 Pro 旋锋版滚刷升级为涤棉纤维、刮水条材质升级为 TPE，同时智能水控算法升级，续航时间 40 分钟，支持 480 次 / 分钟频次擦地。

追觅智能洗地机 H20 Ultra Mix

该洗地机支持 180° 恒动水气分离平躺，支持 2 倍吸力不降档，同时机身配备万向轮，支持多方位清扫。

H20 Ultra Mix 也配备 5 分钟轻音恒温烘干功能、100℃沸水自清洁等技术，支持 75℃热流除菌、5 分钟速干以及 100% 去污率和 99.9999% 除菌率，能去除大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌以及金黄色葡萄球菌。

追觅智能洗地机 H20 Ultra Mix 拥有 40 分钟续航，官方表示 H20 Ultra Mix 支持一机多用，能充当洗地机、吸尘器、除螨仪以及随手吸等产品使用。

追觅母婴级洗地机 H20 Pro 旋锋版：2899 元

‎追觅智能洗地机 H20 Ultra Mix：3699 元

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