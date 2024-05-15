新增支持 5.5G，荣耀 Magic6 系列手机推送 MagicOS 8.0.0.136

IT之家 5 月 15 日消息，荣耀 Magic6 系列手机今日推送 MagicOS 8.0.0.136（SP1C00E135R110P1）版本更新，安装包大小约为 0.98GB，新增支持 5G-A 网络（即 5.5G 网络）。
IT之家附此次更新内容如下：
更新日志
本次更新支持 5G-A 通信体验，智慧摆台支持非充电场景下的全天显示，系统安全键盘支持数字 9 键输入，优化部分场景相机拍照效果和照片显示效果，修复部分场景异常耗电问题，提升系统稳定性，合入安全补丁。
通信
支持 5G-A（5.5G）通信体验，具体支持详情请访问荣耀官方网站。
智慧摆台
支持非充电场景下的全天显示，体验路径：“设置 → 桌面和个性化 → 智慧摆台 → 显示方式 → 全天显示”。
输入法
系统安全键盘支持数字 9 键输入。
相机
提升部分场景下长焦拍摄的颜色准确度。
图库
优化部分暗光场景下照片显示效果。
功耗
修复部分场景异常耗电问题。
系统
提升系统稳定性，让用户的手机运行更稳定。
安全
合入安卓 2024 年 5 月安全补丁，增强系统安全性。有关荣耀软件安全更新内容的信息，请访问荣耀官方网站。
更新注意事项
本次更新不会删除用户的用户数据，但仍建议用户在更新前做好数据备份。
更多精彩功能介绍，请访问“玩机技巧”应用。
如果用户在使用过程中遇到任何问题，请访问“我的荣耀”应用或访问荣耀官方服务网站。
荣耀 Magic 6 系列手机发布于今年 1 月，摄像头内部延续“星轮三摄”排布设计，搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，内置 5600mAh 第二代青海湖电池，支持“鹰眼抓拍”功能。
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