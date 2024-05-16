育碧官宣 11 月 15 日发行《刺客信条：影》游戏，登陆 PC、Mac、Xbox 和 PS5

IT之家 5 月 16 日消息，育碧公司今天宣布，将于今年 11 月 15 日发行《刺客信条：影》游戏，除了登陆 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 游戏主机之外，还会登陆 Windows PC，以及采用苹果 Apple Silicon 的 Mac 电脑。

索尼 PlayStation 官方微博今天也同步更新，分享了《刺客信条：影》游戏全球首发预告片，IT之家附上官方介绍如下：

体验以日本为背景的壮阔历史动作冒险故事！ 探索混乱时局之下的美丽开放世界，成为致命的忍者刺客与强大的传奇武士。 在两个类型迥然不同的盟友间流畅切换身分，追寻他们共同的命运。 精通相辅相成的游戏风格，组织你的忍者同盟、自订藏身处，开创新时代。

育碧表示，游戏中有一个广阔的开放世界供玩家探索，玩家可以期待各种天气和季节不断变化的景观。游戏中会有城堡城镇、繁华港口、田园风光和宁静的神社。

根据之前的爆料，《刺客信条：影》升级了“Anvil Pipeline”引擎，包括动画、跑酷系统、动态天气在内都经过了大改。据IT之家所知，“Anvil Pipeline”引擎可以更好地支持光线追踪、全局照明和虚拟几何体（Virtual Geometry）等视觉效果。

此外，《刺客信条：影》还可以实现隐身，还能自行打造“藏身处”（定居点），还支持建造军械库、道场、教堂等功能建筑。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。