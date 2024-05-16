AOKZOE A2 Ultra 掌机开售：可选酷睿 Ultra5/7，7 英寸 1080P 屏，4999 元起

IT之家 5 月 16 日消息，AOKZOE A2 Ultra 目前已经在天猫现货开售，该机可选英特尔酷睿 Ultra 5 125H / Ultra 7 155H 处理器，IT之家整理价格信息如下：

酷睿 Ultra 5 125H + 16GB RAM + 512GB 存储空间：售 4999 元

酷睿 Ultra 7 155H + 32GB RAM + 1TB 存储空间：售 6399 元

酷睿 Ultra 7 155H + 32GB RAM + 2TB 存储空间：售 7199 元

IT之家注意到，这款掌机搭载 16 核心 22 线程英特尔酷睿 Ultra 7 155H 处理器，配备 1920 x 1200 分辨率 7 英寸屏幕，可选 32 GB / 64GB LPDDR5X 7467MHz RAM 及 PCIe 4.0 M.2 2280 SSD，采用单风扇散热。

此外，这款掌机支持蓝牙 5.4 和 Wi-Fi 7，重量 666g，配备霍尔扳机摇杆及霍尔线性扳机（行程 8.5mm），摇杆外圈内置 RGB 灯效，预装 Windows 11 系统，内置 12600mAh 电池，可连续游戏 3 小时。

掌机官方图赏：

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