全球在研最大水陆两栖飞机，我国“鲲龙”AG600 完成空速校准和基准失速速度试飞

IT之家 5 月 16 日消息，据“航空工业”公众号消息，5 月 13 日，“鲲龙”AG600 完成空速校准空中段和基准失速速度表明符合性试飞的最后一个架次，顺利降落在陕西蒲城国家民机试飞基地。

▲ 图源“航空工业”公众号，下同

据官方介绍，空速校准和基准失速速度试飞对于保证飞机性能和安全至关重要，也是确保新机型获得适航证并投入使用的必要步骤。

空速校准是飞机进入 TIA（飞机型号检查核准书）的必要科目之一，其中，失速段和俯冲段空校是高 I 类风险科目。通过校准可以确定空速指示、气压高度、温度、迎角的修正量，验证其与适航标准的符合性。速度和高度等参数是多个系统所需的关键输入，校准后可以提高测量精度，减少误差，使飞行员能够做出更准确的决策。

基准失速速度试飞也是飞机进入 TIA 的必飞科目之一，该试验的意义在于确定运输类飞机最小使用的参考速度，确定飞机在失速状态下的飞行特性和性能，是适航审定的关键。该速度为飞机在最大升力系数时对应的速度，对于把握起飞降落和爬升等速度起着至关重要的作用。

确定基准失速速度对于确保飞机在各种飞行条件下都能安全运行至关重要。它为飞行员提供了一个安全区，保证正常的使用速度足够高于飞机的失速速度。失速警告系统也需要根据这个数据来设定警告阈值。

“鲲龙”AG600 是目前全球在研最大水陆两栖飞机，由我国自主研制。AG-600 水陆两栖飞机采用了单船身、悬臂上单翼布局型式；选装四台 WJ6 发动机，采用前三点可收放式起落架。AG-600 水上飞机在执行森林灭火任务时，可在 20 秒内汲水 12000 千克，飞机可在水源与火场之间多次往返，投水灭火。在执行水上救援任务时，飞机最低稳定飞行高度 50 米，并可在水面上停泊实施救援行动，一次最多可救护 50 名遇险人员。

截至IT之家发文，AG600 飞机已经初步完成水上救援模式验证、灭火任务能力验证、高寒地面试验、夜航飞行试验等。

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