在线看视频更清晰，火狐 Firefox 浏览器现支持英伟达 RTX Video 功能

IT之家 5 月 16 日消息，英伟达官方发布新闻稿，宣布和 Mozilla 公司合作，为旗下 Firefox 浏览器添加支持基于 AI 的 NVIDIA RTX Video 功能。

英伟达于 2023 年 1 月在 CES 大展上推出 RTX Video，调用人工智能提高 YouTube、Prime Video 和 Disney+ 等平台在浏览器上播放视频的质量。

该技术使用英伟达 GeForce RTX 显卡的技术，在不需要更高分辨率视频源的情况下，让视频更清晰、更细腻。

Mozilla Firefox 最新稳定版（v126）现在支持 RTX Video Super Resolution 和 HDR，用户可以更轻松地访问人工智能增强的在线视频上采样、去伪影和 HDR 效果。

Mozilla Firefox 首席技术官 Bobby Holley 表示：“视频是现代网络的核心支柱，我们致力于为用户提供出色的体验。Mozilla 正在将 RTX Video 集成到火狐浏览器中，为我们使用兼容 GPU 的用户提高视频质量。”

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