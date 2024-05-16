深圳已有 11 个共享充电宝品牌加入自律公约：落实收费规则，提供至少 5 分钟免费时长

IT之家 5 月 16 日消息，今年 3 月，深圳市消委会重磅推出全国首个共享充电宝行业自律公约！街电、搜电、来电等 7 大主流品牌签署自律公约承诺。

深圳市消委会昨日召开新闻发布会，通报两个月来共享充电宝行业监督阶段性工作成效，同时还见证小电、悟空充电、源小电、享小电 4 个共享充电宝品牌现场签署自律公约。

至此，已加入深圳市共享充电宝自律公约的品牌增至 11 个，覆盖共享充电宝点位超 20 万个。

IT之家查询发现，深圳今年 3 月推出了共享充电宝行业自律公约，当时共有 7 家品牌参与，承诺明示计价规则、统一免费时长、统一计价时间单位、设定最低出借电量和提升投诉处理效率等。

两个月之后，深圳市消委会工作人员抽查了全市 13 个商圈 176 个共享充电宝柜机，发现各品牌基本实现“四落实”共享充电宝行业经营行为整改成效显现。

落实明示计价规则

柜机扫码后均显示免费时长、计费标准、封顶价、押金等计价规则。

落实“5 分钟”免费时长

基本实现免费租借时长不少于 5 分钟，6 个品牌落实率 100%，1 个品牌落实率 95%，承诺尽快全面落实。

落实“30 分钟”计价单位

计价时间单位基本调整为 30 分钟，6 个品牌落实率 100%，1 个品牌目前落实率为 70%，承诺加快分步落实。

落实“72 小时”高效处理投诉

各品牌投诉和解占比达 99.44%，提升 2.93 个百分点，投诉处理成功率达 96.06%，提升 2.68 个百分点。

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