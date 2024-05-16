12306 回应火车票改签也要收手续费：为打击黄牛囤票及退票漏洞

IT之家 5 月 16 日消息，最近有网友在网上吐槽，称自己在 12306 购买了火车票后发现改签时居然要收取手续费，因此感到非常不解。

对于为什么要收取改签费？12306 客服回应长江云新闻称，此举是为了打击黄牛囤票及退票漏洞。未收取改签费之前，临近原车票车次开车前 48 小时以内都是不能再往后改签的，只能选择作废或收取 20% 的退票费作退票处理。出台新规后，在原车票车次开车时间的 48 小时以内都可以改签，甚至可以改签预售期内的车票。

“通俗一点说，距离开车前不足 48 小时时，改签票面乘车日期及以前的列车，或者开车后在当日 24 时之前改签当日其他列车时，都是不收取改签费的。”

IT之家发现，今年 1 月，中国铁路 12306 发布《关于优化铁路车票改签规则的公告》，宣布优化车票改签规则，包括开车后还能改、乘车日前不收费等变动。

扩大开车前车票改签范围

在开车前不足 48 小时，乘客可改签车票载明的乘车日期之后预售期内列车，核收改签费。

开车前 24 小时以上、不足 48 小时改签，按原车票和改签后车票之中低票面价格的 5% 核收改签费

开车前不足 24 小时改签，按原车票和改签后车票之中低票面价格的 15% 核收改签费。

扩大开车后车票改签范围

开车后在当日 24 时之前，可改签车票载明的乘车日期之后预售期内列车，核收改签费。

开车后改签，按原车票和改签后车票之中低票面价格的 40% 核收改签费。

目前，12306 官方应用也已经对改签费新规进行了公示，采用阶梯式收费规则：

1、距票面乘车站开车前 48 小时以上改签时，或开车前不足 48 小时改签票面乘车日期及以前的列车时，以及开车后在当日 24 时之前改签当日其他列车时，均不收取改签费。

2、开车前 24 小时以上、不足 48 小时，改签票面乘车日期之后的列车时，按改签前后低票价车票票面价格的 5% 计。

3、开车前不足 24 小时，改签票面乘车日期之后的列车时，按改签前后低票价车票票面价格的 15% 计。

4、开车后在当日 24 时之前，改签次日及以后列车时，按改签前后低票价车票票面价格的 40% 计。

5、上述计算的尾数以 5 角为单位，尾数小于 2.5 角的舍去、2.5 角（含）以上且小于 7.5 角的计为 5 角、7.5 角（含）以上的进为 1 元。

实际上，对于火车票改签收取手续费的规定，也有网友持赞同的观点。有人认为，之前不收取改签费时，一些有退票需求但又想节省手续费的人，会投机取巧地把原车票改成票价较低的车票，然后再进行退票处理。例如，当距离发车时间不到 24 小时的时候，如果你想要退掉一张票价为 500 元的票，按退票规则就得收取占票价 20% 的退票费，而如果把这张 500 元的票改签成一张 50 元的票，那么就能大大降低退票所需的手续费用。这个漏洞在此前十分常见，改签新规出台后，才有了改签原车票和新车票票价不一致时，中间差额也需收取退票费的规定。

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