无须提前购票，直接扫码乘车：赣闽两省高铁“铁路 e 卡通”实现全覆盖

IT之家 5 月 16 日消息，铁路 12306 此前推出了铁路 e 卡通业务。这项业务可实现坐火车出行不用提前购买车票，只需出示二维码即可完成进站、乘车、出站所有环节。

中国铁路南昌局集团有限公司宣布：5 月 16 日起，杭昌高铁、龙龙高铁在江西、福建省内的 9 座火车站启用“铁路 e 卡通”业务，并同步上线约号和刷证进出站功能。自此，赣闽两省 111 座高铁车站全部启用“铁路 e 卡通”业务，实现该业务对两省高铁线路的全覆盖。

简单来说，开通“铁路 e 卡通”的旅客在乘坐赣闽两省内“G”“D”“C”开头车次的动车组列车，均可通过二维码或个人有效证件直接进站乘车，无须事先购票。

除此之外，铁路部门还推出了优惠活动：在赣闽两省内任意火车站使用“铁路 e 卡通”乘车，每单随机立减优惠，最高可优惠至票价 1 折。

IT之家注意到，铁路部门之前还在赣闽两省上线了多种新型票制产品，例如京港高铁、福厦高铁、昌福铁路等 6 条线路的“定期票、计次票”产品，做到一次购买、一次支付、多次使用，并享受一定的票价折扣优惠。

此外，南铁还推出了“厦门 + 福州 + 平潭”“厦门 + 福州 + 泰宁”“厦门 + 泉州 + 武夷山”三款旅游计次票产品，通过“高铁 + 旅游”方式，让出行更具便利性和灵活性，进一步实现计次票与配套旅游产品有效联动。

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