理想汽车第 400 座理想超充站正式上线：年底建成超 2000 座站点、超 1 万根充电桩

IT之家 5 月 16 日消息，据“理想汽车”官方微博，理想今天宣布旗下第 400 座超充站正式上线，预计年底将建成超 2000 座理想超充站、超 1 万根理想充电桩。

理想汽车同时表示，目前他们已打通超 20 条热门充电旅游路线，年底将打通超 10 条 1000 公里的超长充电旅游路线，让理想汽车用户获得“最佳的纯电出行体验”。

另据IT之家此前报道，理想在 5 月 14 日宣布该公司已安装超过 50 万根家庭充电桩，家充桩安装率约 70%，用户安装满意度超 99.9%，维修满意度超 99.5%。

据介绍，理想家充桩安装量最高的三个省份是浙江、广东、江苏，安装率最高的三个省份是黑龙江、吉林、辽宁。

理想汽车表示，目前理想用户累计使用家充桩 1.44 亿次，累计充电 23.8 亿度，约等于节省燃油 9.3 亿升，支撑行驶里程 124 亿公里，为用户节省费用 69.2 亿元。

最新数据显示，理想汽车今年 4 月交付 25787 辆汽车同比增长 0.4%。截至 4 月底，理想汽车 2024 年累计交付量已达 106187 辆，整体累计交付 739551 辆，详情可见IT之家此前报道。

截至 4 月 30 日，理想汽车在全国已有 481 家零售中心，覆盖 144 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 361 家，覆盖 210 个城市。理想汽车在全国已投入使用 386 座理想超充站，拥有 1678 个充电桩。

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