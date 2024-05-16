魅族 lipro 推出智能风扇灯 E2 系列 Pro：接入小米米家 App，预售 1999 元

IT之家 5 月 16 日消息，日前，魅族 lipro 推出了智能风扇灯 E2 系列 Pro，京东平台预售价 1999 元，将于 5 月 20 日支付尾款。

IT之家获悉，这款新品采用“蝉翼”仿生设计，灯体厚度仅为 2cm。该产品三档送风模式可调：自然风采用自研「灵动」算法，风扇在转速与时间变化上实现双随机；直吹风使用大直径的弧面扇叶，每分钟出风量最高可达 46m³；循环风则是扇叶反转，加速全屋空气循环。

灯光方面，该产品搭载“如然之光 Gen2”，拥有类阳光全光谱、Ra97 高显色、RG0 低蓝光、无可视频闪 ，支持 3000K-5000K 色温调节，满足 8-13㎡照明空间。

智能化方面，该产品全新接入小米米家 App，支持远程操控风扇灯开关，还能进行各类功能设置，调节亮度、风速。同时，支持小爱同学语音控制，一句话掌握运行状态。此外，lipro 智家 App 支持 3000K 到 5000K 无极调节色温，同时支持 0.01% 到 100% 亮度无极调节。

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