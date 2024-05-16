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谷歌 Chrome 浏览器稳定版 125 发布：新增搜索建议、安全检查，修复安全漏洞

2024/5/16 12:11:42 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 Coje_He 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，谷歌 Chrome 浏览器稳定版更新至 125 版本，新增了相关搜索建议和提升在线安全保障的方法。

用户可以在搜索框中获取与之前的搜索相关的建议，这些建议基于其他用户所查找的类似内容。

  • 打开新标签页。

  • 点击搜索框，查看与之前的搜索相关的建议。

  • 点击各个主题，查看相关搜索结果。

▲ 图片来自谷歌 Chrome 官方

安全方面，可以通过“安全检查”功能查看隐私和安全设置，如有任何安全建议，Chrome 将会通知用户。

  • 在右上角，打开 Chrome 菜单，然后选择设置。

  • 点击隐私和安全。

  • 选择前往“安全检查”页面。

此外，Chrome 浏览器稳定版 125 包含了 9 个安全修复，谷歌公布了由外部研究人员贡献的 4 个修复。

  • CVE-2024-4947：V8 中的类型混淆（高危）

  • CVE-2024-4948：Dawn 中的释放后使用（高危）

  • CVE-2024-4949：V8 中的释放后使用（中危）

  • CVE-2024-4950：下载中的不适当实现（低危）

IT之家附 Chrome 浏览器下载地址：https://www.google.cn/chrome/

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关键词：谷歌浏览器Chrome

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