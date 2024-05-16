魅族 21 Note 手机主要规格曝光：骁龙 8 Gen 2 四窄边直屏，今天下午发布

IT之家 5 月 16 日消息，Flyme AlOS 暨 魅族 21 Note 手机特种兵发布会将于今天下午（5 月 16 日） 14:30 发布。新机正式亮相之前，博主 @数码闲聊站 曝光了其主要参数。

IT之家整理如下：

屏幕：6.78 英寸 1.5K+144Hz 8T LTPO 四窄边直屏，天马 U8 发光材料，5000nit 峰值亮度，低亮度 2160Hz PWM + 中高亮度 3Pulse / 1Pulse。

性能：骁龙 8 Gen 2 处理器 + 16GB 运存 + 5000mm² VC 散热

续航：5500mAh 电池 + 66W 有线快充

机身：白色面板 + 金属中框 + 玻璃机身 + 光学指纹 + Aicy 灵动环，厚度 8.2mm / 重量 205g

作为对比，魅族 21 手机提供无界黑、灵动紫、锐意青、魅族白等配色，正面配备 6.55 英寸“极窄物理四等边三星旗舰直屏”，屏幕分辨率为 2340x1080，支持 1920Hz 高频调光、120Hz 刷新率，峰值亮度 1800nits。

魅族 21 搭载了骁龙 8 Gen 3 处理器，主摄 / 广角为 2 亿像素 +ƒ/1.7 + 等效焦距 22mm+7 片式镜头；超广角 / 微距为 1300 万像素 +ƒ/2.4 + 等效焦距 15mm+5 片式镜头；景深为 500 万像素 +ƒ/2.4 + 等效焦距 27mm+3 片式镜头。

此外，魅族 21 还内置 4800mAh（典型值）电池，支持 80W 快充，配备 mTouch 超声波屏下指纹 2.0 等。

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