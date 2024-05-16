QQ 大一统 NT 架构，腾讯开发者介绍技术架构升级变迁史

IT之家 5 月 16 日消息，2023 年 6 月 27 日，手机 QQ 安卓 8.9.63 / iOS 8.9.65 发布，这是手机 QQ 首个基于 NT 架构的正式版，2023 年 7 月 3 日，NT 架构 Windows QQ 上架官网，跨平台三端重构正式统一。腾讯开发者何金源今日发文，介绍了手机 QQ 技术架构升级背后的技术故事。

2020 年，QQ 开发团队开始着手做架构升级。鉴于手机 QQ 的业务复杂度、代码量级都非常大，于是他们采用分阶段、逐步演进的策略去进行架构升级。

手机 QQ 新架构按业务划分模块，业务模块之间相互解耦，通过接口和路由进行通信。同时按层级设计划分，层级自上而下依赖，上层模块可依赖下层模块，但下层模块不能逆向依赖上层模块。

由于 QQ 不同平台客户端各自发展，代码复用率极低，开发和维护成本过高，还导致了多端体验不一致、端内业务体验参差不齐等问题，开发团队决定推进手机 QQ NT 架构升级项目。

为了实现架构升级和统一，项目团队先用 C++ 开发了具备 QQ IM 核心功能的跨平台内核层：把 IM 核心业务逻辑（IT之家注：好友、群、频道等消息逻辑、资料与关系链逻辑、图片语音视频等富媒体收发逻辑、实时音视频逻辑等），QQ 通用组件，以及线程 / 网络 / IO 等通用资源管理模块和操作系统封装部分，由原来的各平台原生语言实现，统一下沉到 C++ 跨平台层。

▲ NT 内核层采用 C++ 跨平台内核

为了控制项目质量风险，NT 跨平台内核先接入用户量相对较少，对功能补齐紧迫度高的桌面端，完全用新架构重写桌面端。在桌面端完成功能验证和质量测试之后，开始向移动端迁移，并顺利完成了 iOS 和安卓平台的集成。

开发团队基于重构后的架构，对性能进行全面优化。以聊天窗口（AIO）为例，基于全新数据流架构 + 数据预加载 + UI 逻辑并行化的设计思路，完成单向数据流驱动与异步加载渲染，系统资源全力供给 AIO 消息列表，最终性能指标提升明显，AIO 内查看、跳转、滑动消息“顺畅丝滑”。其它 QQ 主场景，如消息列表页、消息与富媒体收发、图片视频查看等，也采用相同的路径进行优化，最终性能全面提升。

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