腾讯 QQ NT 桌面版内存优化阶段进展公布，核心聊天场景控制在 300M 以内

IT之家 8 月 7 日消息，腾讯 QQ 近期对桌面客户端进行了大刀阔斧的改革，三大系统平台都用上了全新 QQ NT 架构，基于 Electron 框架开发，因此也引来了用户关于“高内存占用、超大安装包、启动缓慢”等的担忧。

日前，QQ 技术团队在 InfoQ 平台发布了一篇介绍文章，分享了其在内存上进行专项优化的阶段性进展。

据介绍，新版 QQ 在内存上的挑战主要表现在以下 4 个方面：

产品形态：由 1 个复杂的大面板（100+ 复杂程度不等的模块）和一系列独立功能窗口构成。窗口与渲染进程一一对应，窗口进程数很大程度影响 Electron 的内存占用。对于那个复杂的大面板，一旦没有精细控制就很容易导致内存持续走高。 ▲ Electron 窗口多进程，图源 InfoQ 使用习惯 ：用户长时间挂机。相比用完即走的 Web 页面，QQ 用户在一次登录后，可能会挂机一个月以上。这段期间，如果没有控制好 QQ 内存使用，那么结果可能是内存越占越大、用户交互响应变慢、甚至发生闪退。

版本迭代 ：已经 24 岁的 QQ 拥有众多的功能和特性，过去一年团队一直做这件事：从核心特性开始快速补齐 Windows 版本的功能，同时也有一些高优先级的新功能要上。持续且快速的版本迭代，很可能产生新问题，使性能劣化。

应用架构：新版 QQ 依赖一个 NT 核心数据模块（C++ addon），为 UI 提供本地化的数据服务。QQ 的加载体验能做到如此丝滑，这个模块起到了至关重要的作用。同时，与 NT 的联动优化，也需要拉通客户端 C++ 开发同学共同完成，当然，会存在一些沟通成本，但不可否认，能把内存占用压下来，客户端同学也付出了非常多的努力。 ▲ 桌面端 QQ 整体架构，图源 InfoQ

对此，QQ 技术团队的工作主要包括以下几个方面：

工具分析：首先，团队需要使用不同维度的内存分析工具，从 V8 引擎到进程，再到整个应用程序，打通整个链路进行多角度的细节分析，以此来定位内存使用的瓶颈。

定向优化：在通过工具定位到问题之后，团队会采取一系列的针对性优化策略，包括缓存策略、按需加载、优雅降级等。

线上监控：在本地或小范围内验证通过之后，团队需要广大用户的验证来确认优化措施是否适用于所有场景。然而，如何获取用户在 Windows 任务管理器中看到的内存使用量是一个挑战，团队已经做了大量的研究和验证。

防止性能退化和自动化测试：为了保护辛苦得来的优化成果，并避免频繁的版本迭代影响 QQ 的内存目标，团队会借助开发框架、工具建设、代码审查等手段来预防性能退化。

QQ 技术团队表示，从结果或者解决问题的角度来看，经过一系列优化之后基本可以将 QQ 核心聊天场景的内存控制在 300M 以内，150M 的安装包大小，与旧版纯 Native QQ 差别较小。不单单内存占用，其他核心体验，比如切 AIO 的流畅度上要优于旧版 QQ。

据IT之家此前报道，腾讯已推出了 Windows QQ 9.9.1 以及 Mac QQ 6.9.18 版本更新，带来了多项优化和改进，后续预计还会有更多性能提升。

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