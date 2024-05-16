JDK 11 官方支持延至 2032 年 1 月，Oracle 公布 Java SE 2024 年春季路线图

IT之家 5 月 16 日消息，Oracle 今天发布了 Java SE 2024 年春季路线图，其中确认 Java / JDK 11 的官方支持目前已经延长至 2032 年 1 月，客户们可以继续享受至少八年的更新。

官方同时也延长了 Solaris 操作系统上的 Java SE 8 和 Java SE 11 官方支持，将两款服务周期延至 2030 年 12 月和 2032 年 1 月，这意味着 Solaris 上的 Java 支持相较 2019 年宣布的日期又延长了六年。

Oracle 同时表示，2021 年 9 月发布的 JDK 17 的许可即将到期，2024 年 9 月之后发布的 Oracle JDK 17 更新版本计划在 Java SE OTN 许可证下提供，该许可证与 Java 8 和 Java 11 使用的许可证相同。建议希望继续使用宽松的 NFTC 许可条款的用户迁移到 Oracle JDK 21。

另据IT之家此前报道，分析公司 New Relic 近日表示，Java 17 在 2018 年 9 月超过 Java 11 后至今仍保持“业界主流 LTS 版本”地位，目前有 35% 的应用正在使用该版本；而 Oracle 的 JDK 保持领先，该公司目前占据 21% 市场。

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