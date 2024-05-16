华为大模型发布会演示造假？官方回应称为真实代码并将在昇腾社区公示

IT之家 5 月 16 日消息，网传图片显示，华为在 5 月 10 日举行一场发布会上展示大模型文生图能力时，演示过程中因为运行时按下 Ctrl-C 中断，显示出了一段“time.sleep (6)”代码。

有人指出，这段代码意味着“人为控制从输入到输出，过程 6 秒钟”，也就是说“等待 6 秒之后输出一张本地图片”，因此有人怀疑其图文结果并非大模型生成。此话题一出，立刻激起了一场关于真实性和技术能力的讨论。

针对网传发布会演示造假一事，华为在昇腾社区发表了官方回应，IT之家附原文如下：

5 月 10 日，在鲲鹏昇腾开发者大会的一场技术讨论上，我们演示了 mxRAG SDK 功能。本次演示面向开发者，展示如何通过十几行代码即可完成 RAG 应用开发。

现场图片为实时生成，调用的是开源大模型。代码中有 time.sleep (6) 等表述，是命令等待读取外部开源大模型实时生成的图片，并非调取预置图片。

本次展示的均为真实代码，也将在昇腾社区上开放，欢迎开发者使用并提出宝贵建议。