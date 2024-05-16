涉案 398 万元，警方提醒有不法分子利用苹果 FaceTime 视频电话进行网络诈骗活动

IT之家 5 月 16 日消息，据“杭州公安”官方公众号，近日杭州市发生数起冒充“公安民警”“网信办工作人员”诈骗老年人的案件，损失都在数百万元。

据悉，杭州市一名退休人员赵某近日在家中接到冒充“外地有关部门”的苹果 FaceTime 视频电话，告知赵某名下的银行账户收到过“涉案赃款”，将赵某拉入微信群，群内几个“民警”要求赵某配合调查，否则就会到杭州来抓捕赵某，并声称“该案件是有关部门督办的绝密案件，要求赵某要保密，不能和当地公安联系”。

IT之家注意到，相关诈骗团伙以“调查案件”为由，要求赵某随时跟他们保持联系和汇报情况。此后，对方要求赵某购买新手机，办理新电话号码，注册新的微信、QQ 号码，并在手机上安装了 TeamViewer 远程控制软件，同时以检查验证赵某银行卡的情况证明清白为由，要求赵某提供银行登录信息和交易密码。最终，赵某在不知情的情况下，银行卡内 398 万元被对方远程操控转走。

杭州公安表示，此类案件嫌疑人通过境外电话或苹果 FaceTime 视频电话冒充“有关部门”，并以受害人涉嫌犯罪为由，发送虚假“办案视频”“法律文书”，要求受害人配合调查，并以案件绝密威胁不得告诉他人及本地公安机关：

嫌疑人会要求受害人注册新号码，购买可用于下载安装远程控制软件的手机，并用新号码、新手机注册新微信，用以和诈骗嫌疑人单线联系。然后以“自证清白”“安全检查”为由，通过视频共享方式，获取受害人银行卡相关信息及密码，最后通过远程操控手机方式将受害人银行卡内资金转走。

警方提示，有关部门不会采取电话、微信、QQ 及视频电话等远程方式对犯罪嫌疑人进行调查取证，不会以“保密”为由提出购买新手机、手机卡等要求，不会通过视频电话、图片等方式向当事人展示案件中的重要证据，也不会询问银行资金账户情况和通过网络提出资金转移要求，或要求提供银行卡信息及交易密码。法律文书应当民警当面出示，所有通过网页、App 等网络方式出示的，都是诈骗。

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