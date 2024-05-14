安全公司：今年第一季度美国是全球垃圾邮件最大来源，制造业最易受黑客攻击

IT之家 5 月 14 日消息，VIPRE Security Group 近日发布 2024 年第一季度“电子邮件威胁趋势报告”，其中显示美国是全球垃圾邮件的最大来源，其次是英国、爱尔兰；不过美国也是最容易遭受电子邮件攻击的三个国家，其次是英国和加拿大。

从攻击目标来看，制造业、政府部门和 IT 行业最容易受到黑客攻击，在 2024 年第一季度，制造业遭受了 43% 的电子邮件的攻击，而政府部门为 15%，IT 行业为 11%；IT之家从报告中获悉，这一数据相对于 2023 年同期变化较大，当时黑客最常针对金融（25%）、医疗保健（22%）和教育（15%）行业进行攻击。

安全公司同时表示，许多黑客擅长制造来自人力资源部门的钓鱼邮件，声称将提供员工福利、薪酬、保险等内容，这些电子邮件中包含.html 或.pdf 格式的恶意附件，不知情的用户很容易就会上当访问这些虚假钓鱼网站。

而在相关网络钓鱼活动中，安全公司提到约 75% 的电子邮件使用链接，24% 的电子邮件使用附件，只有 1% 使用二维码。而黑客群体也越来越喜欢将恶意木马放置在云盘中，以便于降低成本。

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