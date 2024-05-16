亮度达 10000 尼特，LG Display 展示新型 VR 用 OLEDoS 显示屏

IT之家 5 月 16 日消息，LG Display 在 SID 显示周 2024 上展示了一系列先进显示技术，包括一块亮度达 10000 尼特的 VR 用 OLEDoS（Micro OLED）显示面板。

这块微型面板仅有 1.3 英寸大小，与硬币大致相当，除 10000 尼特亮度外还拥有“4K 级”4000ppi 分辨率，并实现了 97% 以上的 DCI-P3 色域。

▲ 图源 LG Display 新闻稿

该微显示屏之所以能达到如此高的亮度，主要得益于 LG Display 在这一产品上导入了微透镜阵列技术 MLA (Micro Lens Array)，通过微凸透镜减少了面板内部反射对光线的消耗。

LG Display 还展示了一款同样 1.3 英寸的智能手表用 OLEDoS 面板。这一手表用面板在达到 4K 高分辨率的同时还支持 Light Field Display（IT之家注：光场显示），可在微小尺寸上实现裸眼 3D 视觉效果。

本次展会上，LG Display 还展出了一系列的车载显示解决方案，包括厚度更薄、价格竞争力更强的 ATO (Advanced Thin OLED) 产品、双层串联 Tandem OLED 面板和 LTPS LCD 裸眼 3D 仪表板。

在透明 OLED 显示技术方面，LG Display 通过对像素及驱动配件结构的进一步优化，将面板透明度从 45% 提升至 60%。

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