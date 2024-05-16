本田汽车 CEO：目标到 2030 年电动汽车、燃料电池汽车销量占总量 40%

IT之家 5 月 16 日消息，据彭博社，本田汽车首席执行官三部敏宏今日宣布，将在 2030 年之前投资 10 万亿日元（IT之家备注：当前约 4650 亿元人民币），努力向电气化转型。

本田还计划将电动汽车制造成本降低 30% 以上，以及将北美地区电池采购成本降低 20%。三部敏宏表示，该公司的目标是到 2030 年在全球范围内推出总共七款新型电动汽车，同时实现电动汽车和燃料电池汽车的销量将占全球销量 40%。“我们的目标是制造软件比目前市场上的汽车更好的电动汽车。”

其他计划方面，本田今年晚些时候将在国内开售“烨”品牌两款车型，拟在 2040 年实现产品的全电动化。该公司的目标是今年混合动力汽车销量取得约 100 万辆，并为年产能达到 200 万辆打下基础。

本田在本财年第四财季实现经营利润同比增长近 6 倍，达到 3055.9 亿日元（当前约 142.1 亿元人民币），远高于此前分析师的平均预期 ——2483 亿日元。详细来看，本田该财季在美国的销量增长了 17%，达到约 37.8 万辆；在中国的市场则下降了 6% 以上，为 20.7 万辆。

近期，本田汽车宣布和 IBM 签署谅解备忘录，共同研发以“软件定义汽车（SDV）”的下一代半导体和软件技术。本田在声明中表示，从 2030 年起，智能 / 人工智能技术的使用预计将在整个社会中显著加速，使用这些技术的 SDV 有望成为移动出行的主流。与传统移动出行相比，SDV 有望显著提高所需的处理能力和相关功耗，以及半导体设计的复杂性。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。