时速 181 公里，我国中低速磁浮列车再次刷新世界纪录

IT之家 5 月 16 日消息，四川发展磁浮科技有限公司一列三编组内嵌式中低速磁浮列车在最新试验中跑出 181 公里的时速，刷新了此前创造的中低速磁浮交通领域时速 169 公里的世界纪录。

磁浮列车也称磁悬浮列车，是一种没有车轮的陆上无机械接触式轨道交通工具。它依靠电磁作用力把列车悬浮在轨道上方，具有科技含量高、运行速度快的特点，素有“地面飞行器”之称。

谈及磁浮列车优势，四川发展磁浮科技有限公司董事长唐林说，该技术避免了机械摩擦，可大幅降低车辆运行噪音，也不会给环境带来金属粉尘等污染；此外，“内嵌式结构消除了脱轨风险，更能抵御台风、雨雪等恶劣气候影响”。

据介绍，我国企业目前已完成了该磁浮系统核心部件的国产化研制工作，国产化率达 93%，自主拥有相关国家授权专利 54 项，且合作制定了《内嵌式磁浮交通系统设计标准》等四川省工程建设推荐性地方标准。

IT之家查询获悉，截至 2023 年底，我国内地已有 59 个城市使用城市轨道交通，运营里程累计达 11232.65 公里；同年新增城轨交通运营线路 884.55 公里。

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