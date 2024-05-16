李佳琦谈 2024 年 618：今年大促难但要逼自己一把

IT之家 5 月 16 日消息，在 2024 美 ONE 618 媒体发布会上，美 ONE 合伙人李佳琦发表演讲。

李佳琦表示，“我们迎来了今年的 618 大促，难不难？我觉得是难的，但是我很喜欢在难里面去找突破点，在难里面去逼自己一把，再看一看我们能够给用户带来什么。”

李佳琦称，“今年已经是直播的第九个年头，看我们直播的用户们刚开始还是大学生，后来变成了妈妈，到现在可能已经是有两个孩子的家庭，我们的用户在改变，所以我们的产品的需求也不断在进行迭代，如何针对用户去匹配到他们真正的需要。”

李佳琦表示，“用户真的太多了，但是李佳琦只有一个，所以我尽可能在直播间可以花一个小时的时间做消费者的即时互动和一对一解答。”

IT之家注意到，李佳琦还提到了 AI 相关应用，如果有一天通过 AI 技术或者更高科技的方式，可以让李佳琦在同一时间里面变成千万个李佳琦，可以同时服务到每一个用户和每一个女生，给他们触达更适合自己的消费产品，那么这一天的到来时候，整个直播电商应该会出现一种新的形式和新的玩法。

今年 618 期间，李佳琦直播间会在品类创新和场景创新两方面进行调整。“以前大促第一天一般是美妆节，今年是美妆加上更多垂直品类。佳琦的原话是，谁的 offer 大，谁的商品就放到第一天。”

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