美国房地产大亨麦考特宣布将组建财团，以竞购 TikTok 在美业务

IT之家 5 月 16 日消息，据《纽约时报》当地时间周三报道，美国亿万富翁弗兰克・麦考特（Frank McCourt）宣布，其麾下的组织 Project Liberty 正致力于同投资银行“古根海姆合伙公司”合作组建一个财团，以收购 TikTok 在美国的业务。

IT之家注：弗兰克・麦考特是美国房地产大亨，曾任美国职棒大联盟（MLB）洛杉矶道奇队老板。

麦考特在声明称，如果达成收购将计划重整 TikTok，“以便让个人用户对自己的数字身份和数据拥有更多的控制权”。他表示，自己并不使用 TikTok，但自己的企业和重点在互联网的业务会用。

目前已有多方表示有意尝试竞购 TikTok 美国业务，其中包括美国前财长姆努钦，以及 O'Shares ETFs 董事长、真人秀节目《创智赢家》（Shark Tank）的元老凯文・奥利里（Kevin O'Leary）。不过，TikTok 的母公司字节跳动已经表示“不打算出售”。

据IT之家此前报道，当地时间 5 月 7 日，TikTok 与字节跳动向美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提起诉讼，寻求阻止美国总统拜登签署的涉 TikTok 法案。在相关条款中，字节跳动被限期约 9 个月剥离其美国业务，否则将面临美国全国禁令。诉讼文件称美国国会“采取了史无前例的措施，明确挑出并禁止 TikTok”，并称此举“违宪”。

相关阅读：

《TikTok 起诉挑战拜登政府剥离法案：“不卖就禁”违反美国宪法第一修正案》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。