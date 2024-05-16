【IT之家开箱】OPPO 首款“四曲柔边直屏”：OPPO Reno12 Pro「银幻紫」图赏

IT 之家 5 月 16 日消息，OPPO Reno12 系列将于 5 月 23 日发布，官方表示将开创超美小直屏设计潮流，也是 OPPO 首款“四曲柔边直屏”产品。

OPPO Reno12 系列采用了全新的流银玻璃工艺，让背板呈现出金属流动般的质感，搭配上简约的镜头模组设计，整体外观极具未来感与科技感。

Reno12 Pro 所采用的超美小直屏（6.7 英寸），在屏幕形态上迎来巨大变化，不再是过去的双曲屏造型，而是采用了等深微曲面，搭配 184g 的重量（银幻紫），能够很好地兼顾屏幕的观感体验与小尺寸机身的握持手感。

根据官方之前的预热信息和爆料信息，OPPO Reno12 将首发天玑 8250 处理器，OPPO Reno12 Pro 将首发天玑 9200 + 星速版处理器。该系列机型全系采用等深四曲屏设计，边框控制做到“旗舰级”，并首发支持安卓平台 Live Photo 功能，号称“解决安卓端实况照片的痛点”。

接下来，IT 之家为大家分享一波 OPPO Reno12 Pro「银幻紫」的实拍图赏。更为详细的产品评测，将在发布会后第一时间和大家分享，敬请关注。

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