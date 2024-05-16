行业首发多模态大模型辅助视障人士，vivo 看见 App 接入蓝心大模型

IT之家 5 月 16 日消息，vivo 今日宣布，vivo 看见 App 全新升级，接入蓝心大模型，成为行业首款多模态大模型视觉辅助产品。在 vivo 应用商店搜索“vivo 看见”即可下载（IT之家备注：目前仅支持 vivo / iQOO 手机）。

vivo 看见支持实时语音播报，镜头对准周围环境和物品即自动播报画面内容及文字信息，还可切换到文字、卡证、条码等多种识别模式。定格画面后点击“对话”，即可与 vivo 看见进行多轮语音对话，轻松获取更多画面内的细节信息。

vivo 看见可识别二维码及商品条码，支持识别支付宝、微信收款码，同时发出语音提醒。

vivo 看见支持上百种常见物品查找，镜头扫到即刻播出语音提醒。拍摄人物或证件时，智能识别取景框内容，语音提醒拍摄距离和位置，让主体能被完整且清晰地拍摄。

此外，5 月 16 日-6 月 16 日期间，vivo 将在北京、深圳两地开展“无障碍关怀月”活动，残障伙伴凭残疾证前往指定的 vivo 官方授权体验店，可享受 vivo 无障碍功能体验、手机免费贴膜、手机保养等一系列无障碍关怀服务。具体门店可咨询 vivo 官方在线客服或服务热线 95033 进行了解。

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