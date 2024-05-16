阿里云多云成本运营产品 6 月 15 日停售下线，现有用户仍可使用至服务到期

IT之家 5 月 16 日消息，阿里云官网宣布，计划于 2024 年 06 月 15 日停止多云成本运营产品的新用户购买服务及现有用户续订服务，且于 2025 年 6 月 15 日全面停止多云成本运营产品服务。

已经购买多云成本运营的用户不会受到影响，仍可以继续使用至服务到期，阿里云也会继续提供售后服务。

阿里云多云成本运营功能计划在 2024 年期间分别与阿里云云迁移中心（Cloud Migration Hub）、阿里云智能顾问（Intelligent Advisor）合并，继续提供多云账单分析和上云映射、阿里云成本管理和优化等功能，具体发布日期待定。

IT之家从阿里云官网获悉，多云成本运营是一款为上云用户提供的多云统一纳管与全成本分析管理的阿里云 FinOps 产品，帮助用户简单管云用云。

多云成本运营支持授权后，以 API 或对象存储投递方式同步阿里云、华为云、腾讯云、AWS、Azure 厂商消费账单和资源数据，支持在统一页面管理和分析多厂商的资源实例和成本。

该产品提供一键式多云接入能力，统一资源视图可视化，支持按统一组织、应用或管理单元进行多云管理，100% 自动化分账并提供丰富的成本分析组件，降低云上资源管理的难度和管理的时间成本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。