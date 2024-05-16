江波龙展示 FORESEE LPCAMM2 笔记本内存：最高 64GB、7500MT/s

IT之家 5 月 16 日消息，雷克沙品牌母公司江波龙发布消息，在 CFMS2024 上展示了内存新形态 ——FORESEE LPCAMM2。

FORESEE LPCAMM2 搭载了 LPDDR5/5x 颗粒，可兼容 315ball 和 496ball 设计，支持 7500MT/s 及以上的频率，产品容量可提供 16GB、32GB、64GB 多种选择。

在产品工艺方面，FORESEE LPCAMM2 采用全新的设计架构，将 4 颗 x32 LPDDR5/5x 内存颗粒直接封装在压缩连接器上，实现了单个内存模块上的 128 位内存总线，提供比标准内存条更高效的封装工艺。此外，其 PCB 设计层数为 10 层，通过自研 PCB 优化信号完整性（SI）和电源完整性（PI），同时遵循 JEDEC JESD318 标准进行设计。

江波龙表示，相较于常规的 SODIMM 形态，FORESEE LPCAMM2 的小体积形态（78×34×1.2 mm）能够节省设备 60% 以上的空间，更小的嵌入体积和双通道结构允许使用单个 LPCAMM2 代替两个 SODIMM，并且可将节省下来的空间用于如 SSD、GPU、电池等其他组件的补充和提升。

FORESEE LPCAMM2 在功耗方面也有了进一步优化。与 SODIMM 相比，该产品同样搭载了电源管理 IC 和电压调节电路，但功耗减少了近 50%，能效提升了近 70%。

IT之家从江波龙官方获悉，FORESEE LPCAMM2 已经顺利通过了包括 SPD、硬件、功能、烧录、Powercycle、性能、温度以及兼容性等在内的初期测试，目前团队正与多个合作伙伴开展联合验证工作，共同攻克早期产品应用中的难点问题。

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