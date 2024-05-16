3788 元 / 2099 元起，华为 P60 / nova11 官方翻新机开售

IT之家 5 月 16 日消息，华为今日宣布，旗下两款官方翻新产品 ——P60 和 nova 11 于今日正式开售，正品机源，包装内含充电器、数据线等原装配件，享华为官方一年质保。
价格信息如下：
华为 P60
128GB 3788 元
256GB 4088 元
512GB 4988 元
华为 nova11
128GB 2099 元
256GB 2299 元
256GB（昆仑玻璃） 2399 元
512GB（昆仑玻璃） 2799 元
IT之家附两款机型配置信息如下：
华为 P60 配备一块 6.67 英寸 120Hz 2700×1220 居中挖孔 OLED 四曲屏，支持 1-120Hz LTPO，1440Hz 高频 PWM 调光，10.7 亿色；搭载高通骁龙 8+ 4G 芯片，内置 4815mAh 电池，支持 66W 有线快充以及 50W 无线快充 + 7.5W 无线反向充电。
P60 后置 48MP 主摄（f / 1.4-f4.0 十档可变光圈、OIS）+ 13MP 超广角（f / 2.2）+ 12MP 潜望长焦（OIS，RYYB，5 倍光变，100 倍变焦范围），配备 10 通道多光谱传感器和激光对焦传感器，支持 1080P 960fps 慢动作视频拍摄，XD Fusion Pro 超级滤光系统、超动态范围技术。
华为 nova 11 搭载骁龙 778G 4G 移动处理平台，配备 6.7 英寸 2412×1084 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，1440Hz 高频 PWM 调光，普通 / 昆仑玻璃盖板可选；该手机前置 60MP 摄像头，后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距摄像头；nova11 内置 4500mAh 电池，支持 66W 快充。
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