全球首例，中国联通完成超 3000 公里海量数据广域高通量无损传输验证

IT之家 5 月 16 日消息，中国联通今天宣布，中国联通集团组织联通研究院、中讯设计院、上海分公司、宁夏分公司等单位协同攻关，面向智算 / 超算业务接入和互联承载需求，在现网完成全球首例实际传输距离超 3000 公里的海量数据广域高通量无损传输验证。

在智算与超算业务场景下，TB 级海量数据通过传统的百兆或千兆带宽传输时效性难以满足要求，通过更高速率的专线传输则成本过高，海量数据高效无损传输一直是业界难题。

本次基于中国联通覆盖全国的骨干全光 ROADM 网络和 169 骨干互联网，面向上海智算业务训练数据导入宁夏中卫智算训练集群的典型“东数西算”场景，开展“IPv6+”、新型传输层协议、长距 RDMA 无损传输、端网协同传输等网络创新能力验证，实际传输线路长度超过 3000 公里，试点创造了多个业界纪录：

首次实现了基于 IP 承载网络的 3000 公里海量数据任务式传输，传输距离 比现有记录提升 30% 。

首次实现了基于 SRv6 （IT之家备注：Segment Routing IPv6，基于 IPv6 转发平面的段路由，新一代 IP 承载协议）技术的多地协同传输能力。

首次实现了基于 OTN 无损流控和端网协同拥塞控制的 3000 公里长距 RDMA 流量传输现网验证，端口带宽利用率从 20% 提升到 90% 以上。

中国联通研究院副院长、首席科学家唐雄燕表示，通过基于 IP + 光网络技术创新打造的任务式数据传送能力，可以实现 TB 量级海量数据 1 分钟左右送达，很好解决了低带宽传送数天等不起、高带宽专线成本过高用不起的问题。

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