满足视障人士“观影”需求，腾讯视频宣布无障碍剧场今日上线

IT之家 5 月 16 日消息，据腾讯官方公众号，腾讯今天联合中国盲文图书馆共同发布了腾讯视频“无障碍剧场”。

视障人士将可通过该平台，实现在线无障碍“观影”。该平台将分批次上线《三体》等 600 余部优质热门影视作品，涵盖电影、电视剧、儿童动画，后续还将包括综艺等内容。同时，该平台还将通过问卷调查的形式搜集用户想看的影片，随后去完成定向制作。

据介绍，视障用户登录腾讯视频 App、（App）识别到用户手机读屏已开启后，无障碍剧场会自动出现腾讯视频首页左侧第一个按钮，从而免除部分多余操作。

▲ 图源腾讯

在无障碍影片的制作方面，官方称接入了腾讯视频 AI 大模型技术，可直接基于剧情、对话间隔等因素，生成口述脚本初稿，亦可在配音和合成环节实现自主制作，最终将无障碍影片制作周期缩短至平均 10 天。

IT之家注：今（16）日是 2024 年全球无障碍宣传日，通常为每年 5 月的第三个星期四。该宣传日旨在让人们讨论、思考并了解数字环境（网络、软件、移动设备等）对于全球超过 12 亿不同残障人士的无障碍支持和包容度。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。