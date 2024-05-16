理想 L6 第 10000 台量产车下线，下月产能将突破 2 万台

IT之家 5 月 16 日消息，IT之家从理想汽车官方微博获悉，5 月 15 日，理想 L6 第 10000 台量产车正式下线。新车于 4 月 18 日上市，共推出 2 款车型，售价区间 24.98-27.98 万元。

理想汽车称，理想 L6 的产能正在爬坡，下个月将突破 2 万台，让已锁单的 3.4 万个家庭和新下定家庭都能尽快开上新车。

IT之家附理想 L6 系列汽车详情如下：

理想 L6 Pro 24.98 万元

CLTC 综合续航 1390 公里、纯电续航 212 公里

双电机智能四驱，百公里加速 5.4 秒

前双叉臂后五连杆悬架和 CDC 减振器

全车 Nappa 座椅带通风加热、前排十点按摩

高清四屏交互，带副驾娱乐屏和超高清 HUD

理想智能驾驶 AD Pro

19 扬声器高级音响系统

理想 L6 Max 27.98 万元

CLTC 综合续航 1390 公里、纯电续航 212 公里

双电机智能四驱，百公里加速 5.4 秒

前双叉臂后五连杆悬架和 CDC 减振器

全车 Nappa 座椅带通风加热、前排十点按摩

高清四屏交互，带副驾娱乐屏和超高清 HUD

理想智能驾驶 AD Max，128 线激光雷达

PSS 高品质扬声器铂金音响系统

智能冷暖双用冰箱

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