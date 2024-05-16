英特尔酷睿 Ultra 5 238V 处理器现身，配备 32GB 内存

IT之家 5 月 16 日消息，X 平台消息人士 InstLatX64 注意到，又有一个英特尔 Lunar Lake-V 处理器型号现身英特尔日志文件。

该 SKU 具体名称为酷睿 Ultra 5 238V，核心规格方面同此前出现的酷睿 Ultra 5 234V 完全一致：8 核 8 线程，基频 2.1GHz。

两款处理器目前已知的唯一区别是酷睿 Ultra 5 234V 平台配置了 16GB（代码中显示 16415764K）内存，而酷睿 Ultra 5 238V 配置了 32GB（代码中为 33160212K）的内存。

根据IT之家此前报道，英特尔 Lunar Lake 平台包含至多 32GB LPDDR5X 内存，这些内存同处理器本身 MoP 封装在一起，各个 Lunar Lake 处理器 SKU 的主要区别就是内存容量和 L3 缓存大小。

另据消息人士结城安穗-YuuKi_AnS 去年 11 月曝光的资料，英特尔此前为 Lunar Lake 处理器规划了 4 个 SKU，分为酷睿 5 和酷睿 7 两个层次，每个层次包含 2 个 处理器。

两个酷睿 5 级别处理器的核显规格略低，为 7 个 Xe2 Core 单元；这两个 SKU 一个搭载 16GB 内存，另一个搭载 32GB 内存。

近来先后出现的酷睿 Ultra 5 234V 与 238V 处理器对此前的爆料信息提供了有力的佐证。

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