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大疆禅思 H30 系列全天候多光旗舰负载发布：400 倍数码变焦、3000 米激光测距，27600 元起

2024/5/16 23:03:51 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 16 日消息，大疆今天发布了全天候多光旗舰负载 H30 系列。

据介绍，H30 集成了广角相机、变焦相机、热成像相机、激光测距仪和近红外补光五大模组，支持 IP54 防尘防水，可在-20℃至 50℃之间工作，适配公共安全、能源巡检、水利林业等领域作业。

IT之家整理大疆禅思 H30 系列负载亮点信息如下：

变焦相机

  • 硬件：4000 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器

  • 功能：支持最大 34 倍光学变焦、400 倍数码变焦

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广角相机

  • 硬件：4800 万像素 1/1.3 英寸 CMOS 传感器

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激光测距仪

  • 测量范围：3 至 3000 米

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热成像相机（仅 H30T）

  • 等效焦距：52 毫米

  • DFOC：45.2°

  • 分辨率：1280×1024

  • 测温范围：-20℃至 1600℃

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近红外补光灯

  • 波长：850 纳米

  • 补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形

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禅思 H30 系列支持智能拍照，能在高动态、强光、低光环境，通过图像智能算法输出正常质量的照片。

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H30 支持电子去雾，能在雾霾、大气湿度过高的环境提升相机清晰度。

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价格

  • 禅思 H30 无忧基础版套装 27600 元

  • 禅思 H30 无忧旗舰版套装 29900 元

  • 禅思 H30T 无忧基础版套装 75925 元

  • 禅思 H30T 无忧旗舰版套装 82175 元

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