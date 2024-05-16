微软 Surface Pro 7 迎来新固件：提升安全性并防止设备过热

IT之家 5 月 16 日消息，微软为第七代 Surface Pro 发布了新的固件更新，这也是最后一款采用 60Hz 显示屏和较宽边框的 Surface Pro 机型。IT之家注意到，此次 2024 年 5 月固件更新带来了安全更新以及底层改善，旨在防止设备过热并提升能效。

最新版本的安全更新包括：

Intel-SA-00923：某些英特尔 ® SPS 固件版本可能存在资源消耗失控的问题，授权用户可能会通过网络访问的方式进行拒绝服务攻击。

Intel-SA-00929：某些英特尔 ® 处理器的 BIOS 固件中存在竞争条件漏洞，授权用户可能会通过本地访问的方式提升权限。

Intel-SA-00950：某些英特尔 ® 处理器指令序列可能导致意外行为，经身份验证的用户可能会通过本地访问的方式提升权限、泄露信息或是发动拒绝服务攻击。

请注意，此更新不适用于 Surface Pro 7+。

Surface Pro 7 的 5 月固件更新内容：

修复了与英特尔安全公告 INTEL-SA-00923、INTEL-SA-00929 和 INTEL-SA-00950 相关的潜在安全漏洞。

防止设备过热并保持能效。

用户可以在「设置」>「Windows 更新」中获取 Surface Pro 7 的最新固件更新。或者，前往微软官网下载手动安装程序。

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