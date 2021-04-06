微软新广告宣传 Surface Pro 7，全面超过苹果 iPad Pro

IT之家 4 月 6 日消息 微软今天上线了一则广告，将 Surface Pro 7 与苹果的 iPad Pro 直接对比，这也是 1 月份启动的 Surface Pro 7 与 MacBook 广告活动的延续。

广告重点强调了 Surface Pro 7 的脚架，指出 iPad 没有内置脚架，并称 iPad Pro 的键盘比 Surface“重了很多”。

微软还从接口的角度出发，指出 iPad Pro 只有一个 USB-C 接口，而 Surface Pro 7 有多个可用接口。“你想成为这个人吗？”广告中的演员一边说，一边举起连接着扩展坞的 iPad。

“iPad Pro 只是一个平板电脑，”演员补充道，“Surface 是一台整机和一台平板电脑。”广告最后指出了带 iPad Pro 智能键盘的价格，12.9 英寸机型的价格为 1348 美元（999 美元 + 349 美元的键盘）。微软的 Surface Pro 7 售价为 750 美元起，微软表示广告中使用的版本为 880 美元，其中包括键盘的费用。

微软之前的 Surface Pro 7 广告将这款平板电脑与 MacBook Pro 进行了对比，将触摸屏与 Touch Bar 对比，并称 Surface Pro 是一款 “比 MacBook Pro 更好的游戏设备”。

微软经常喜欢将其 Surface 系列定位为苹果无法竞争的平板电脑 / 电脑体验，英特尔也一直在其持续的反 Mac 广告活动中宣称，基于触摸屏的可变形电脑比苹果的 M1 Mac 更好。

IT之家了解到，苹果高管一直表示，他们没有计划将 Mac 和 iPad 产品线结合起来，苹果工程主管克雷格 - 费德里希 (Craig Federighi)在 11 月表示，苹果没有推出触屏 Mac 的计划。