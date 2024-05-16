LG Tone Free T90S 无线耳机发布：配纯石墨烯驱动单元，支持主动降噪

IT之家 5 月 16 日消息，LG 推出了其最新款 Tone Free 系列无线耳机 T90S，拥有纯石墨烯驱动单元、主动降噪功能以及长达 36 小时的总续航时间。

这款耳机是 LG 与 Meridian Audio 合作开发，搭载了高通 Snapdragon Sound 技术，并支持 AAC、SBC 和 aptX Adaptive 编解码器。耳机还获得了杜比全景声认证，并配备了杜比头部追踪功能。

LG 表示，T90S 上的纯石墨烯驱动单元可以减少振动并提高声音精度。耳机的耳塞是基于 300 种耳形开发的，以提供最佳的贴合度，并采用医用级低过敏性材质。

据IT之家了解，T90S 还支持蓝牙 5.4 连接、带有三麦克风系统的主动降噪 (ANC) 和双设备配对。这款耳机还配备了 LG 标志性的 UVnano 充电盒，内置紫外线灯，可消除 99.99% 的细菌。充电盒还配备了一个 3.5 毫米耳机插孔，可连接没有蓝牙功能的旧款设备，并作为耳机的发射器使用。

LG 声称，在关闭 ANC 的情况下，耳机本身的聆听时间可达 9 小时，而配合充电盒时可达 36 小时，整个套装具有 IPX4 级别的防溅性能。

LG Tone Free T90S 有白色和黑色两种颜色，具体价格和上市时间将在本月晚些时候公布。

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