Loewe 推出 Stellar 智能电视：LG 的 OLED 面板 + 三星的 Tizen 系统

IT之家 5 月 14 日消息，德国电视厂商 Loewe 近日推出了 Stellar 智能电视，采用了 LG Display 的 MLA OLED 面板和三星的 Tizen 系统。

不过，这并不是第一款使用这种软硬件组合的电视。三星自己的 S85D 电视也使用了 LG 的 OLED 面板和 Tizen 操作系统。

Stellar 智能电视采用 LG Display 的 WRGB OLED 面板和微透镜阵列 2.0（MLA 2.0），有 42 英寸、48 英寸、55 英寸、65 英寸、77 英寸和 83 英寸几种型号，厂商还计划 2024 年年中推出 97 英寸版本。

Loewe 和 LG 深度合作，定制了显示面板的背板技术、显示驱动器和供电系统，从而带来更卓越的观看体验。

电视机安装在一个带有 X 形底座的金属支架上。它有四个 HDMI 2.1 端口，每个都支持 4K 144Hz，有一个支持录制的双调谐器和 1TB SSD。

这款电视运行基于 Tizen OS 的 Loewe OS9 系统，目前还不支持杜比视界（Dolby Vision），不过报道称 Loewe 未来将通过固件更新方式带来支持。

IT之家附上相关实物图片如下：

以上图源：4kfilme

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