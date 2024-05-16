我国团队研发出眼动追踪隐形眼镜，动动眼睛就能“控制”物体

IT之家 5 月 16 日消息，IT之家从南京大学官网获悉，近日，南京大学联合江苏省人民医院、南京航空航天大学的研究团队研发出一种具有眼动追踪功能的隐形眼镜，外观和普通隐形眼镜无异，基于频率编码策略和球面共形的微纳加工制备工艺，该隐形眼镜具有无线无源、轻量无感、柔软安全的特点，能够实现高精度的眼动追踪和眼动命令识别。

图源：南京大学官网

南京大学官网文章对该隐形眼镜的介绍如下：

该眼动追踪隐形眼镜由四个无线射频位置标签构成，分布于隐形眼镜的四周并封装在医疗级硅橡胶材质内。其具有和人眼角膜相匹配的曲率，表面亲水化改性和极薄的厚度使其水润透氧、舒适无感。用户佩戴隐形眼镜之后，通过简单的隐式校准过程，定标人眼眼球个体差异和佩戴过程中的随机性，基于时序眼动追踪算法实现高精度的眼动追踪。眼动角精度优于 0.5°，甚至小于中央凹所提供的视角，满足眼动追踪的精度要求。隐形眼镜工作过程中鲁棒稳定，无线射频的技术方案免疫强光、投影图像对眼动追踪的干扰。器件的工作频率也规避了常见的电磁干扰，例如手机、路由器等射频信号源。此外，隐形眼镜的生物相容性封装保证了器件的安全性，通过 72 小时细胞毒性测试以及长达一周的长期活体兔眼刺激测试，和商用隐形眼镜无明显差异。

据南京大学称，基于该隐形眼镜，联合团队展示了丰富多样的眼机交互应用，例如眼动文字输入、绘画、游戏操控、网页交互、摄像头操控、无人车操控等。凭借该隐形眼镜准确稳定的无线眼动追踪能力、丰富多样的交互模式、柔软舒适的结构特性以及生物安全的理化性质，其有望在人机交互、眼脑医学诊疗、眼-脑科学研究、心理学研究等领域展开应用。

该工作以“Frequency-encoded eye tracking smart contact lens for human-machine interaction”为题发表在《Nature Communications》上【Nature Communications, 2024, 15:3588】。

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