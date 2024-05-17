临时方案已公布，微软承认 Outlook 客户端无法回复加密邮件问题

IT之家 5 月 17 日消息，微软公司今天公布临时解决方案，修复存在 Outlook Desktop 客户端的加密邮件问题。

这个问题已经持续数月时间，在微软社区网站上已经有不少 Microsoft 365 用户反馈，主要是用户在使用经典版 Outlook 客户端的时，无法回复加密电子邮件。

受影响用户即便重新安装 Outlook 或者创建新的账号都无法解决这个问题。受影响的客户在尝试使用 Microsoft 加密技术回复信息时，会收到错误信息，提示 "Microsoft Outlook 无法创建权限受限的信息"。

微软公司在本周四发布的支持文档中表示，该问题只影响 2 月 28 日发布的 Current Channel Version 2402 (Build 17328.20142) 及更高版本的 Microsoft 365 客户。

微软官方提供的临时解决方案是，打开命令提示符，然后复制粘贴以下命令行，并按下回车键，IT之家附上命令如下：

cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17231.20236

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