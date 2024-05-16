外媒：微软贪得无厌掉入“短期利润”钱眼：葬送 WP、Win11 全是广告、软硬件迎来信任危机

IT之家 5 月 16 日消息，外媒 Windows Central 今天发文，对微软近年来“一系列令人费解的决定和可怕的错误行为”进行批判，认为微软已经掉入了“贪得无厌”的短期利润钱眼中，严重损害了旗下产品的长期发展。

外媒重点批评微软 CEO 纳德拉，认为他正牺牲微软公司的软硬件相关性“为短期收益而燃烧长期目标”，将微软本身的未来押注在“投资”其他公司方面，此前纳德拉已经葬送了微软 Windows Phone，同时还砍掉了大量 Surface 产品线以提升公司效益，但相关成本被平白无故转移到开发者和企业客户身上，让他们丧失大量成本，从而导致对微软丧失了信任。

此外，外媒认为纳德拉有得微软“承认部”真传，他曾宣称不会放弃 Windows Phone，还在 Hololens 发布会中声称“我们希望让需要 Windows 的人转向选择 Windows，再让他们热爱 Windows。这就是我们的目标”，结果现在 Hololens 都被砍了。

在安全方面，纳德拉最近发送了一份备忘录，恳求员工将安全放在首位，这是因为微软此前曝出被黑客事件，相关事件也让人们警醒“你会以为世界上最杰出的云公司之一会优先考虑安全”，但实际上他们早就得了企业病。

在产品体验方面，外媒认为微软的产品 Bug 较多，且反馈困难，外媒遇到软件 Bug，尝试通过 Microsoft 365 客服联系微软支持，但相关沟通困难，最后外媒居然被单方面切断了通话；此后外媒使用邮件进行反馈，经过了多方“卡夫卡”式的联系过程，最终才解决了问题。

而在硬件方面，纳德拉在去年发文感叹他“杀死”了 Windows Phone，但外媒认为纳德拉并没有表示微软 Windows Phone 生态崩溃的问题是他们自己将生态“密钥”交给了苹果和谷歌，甚至还成为了相关平台的“最佳开发者”，反过来苹果和谷歌却不惜一切代价阻碍微软在搜索、社交媒体、游戏和面向消费者的人工智能产品方面的努力。

除了 Windows Phone 外，微软还试图抹除此前他们引以为傲的硬件，以 Surface Studio 为例，这部曾经让 IT 之家小伙伴们感到震撼的一体机的（初代）广告片已经完全从微软网站中消失，而 Panos Panay、Alex Kipman 那些其他以引领微软硬件创新而闻名的人由于“各种原因”已经不再在公司工作，如今 Surface Studio / Duo 已被砍，Surface Neo “胎死腹中”，微软实际上已经结束了在台式计算机、笔记本电脑和平板电脑等硬件方面的创新努力。

外媒认为，赢得消费者空间的信任是令人难以置信的困难事情，微软在前几年投入了大量时间和精力来策划 Surface 品牌的商誉和声望，结果现在微软在纳德拉的带领下轻松抛弃了这一切，这不仅仅是微软硬件的死亡，这实际上是顾客对微软信任的死亡。

在 Windows 11 方面，外媒认为微软已经“精神错乱”，如今系统中的广告越来越多，虽然微软声称用户可以关闭掉这些广告，但相关言论本身就“充满双重标准”，带着激进与虚伪；而在推广自家 Edge 浏览器方面，微软更是不遗余力，从简单的“嘿，Microsoft Edge 实际上相当不错”到在用户更新系统时直接重置默认浏览器，还会在用户安装 Chrome 浏览器警告用户不要安装 Chrome，并且用户使用 Bing 中搜索 Chrome 时还会“推荐用户继续使用 Microsoft Edge”。

对于 Xbox 方面，外媒认为微软引起了一场灾难，Xbox 业务能存活到今天“完全是奇迹”，当下微软大力推行将 Xbox 游戏移植到索尼 PlayStation 平台将导致用户进一步放弃对于 Xbox 游戏机的购买信心。虽然游戏机硬件行业正在苦苦挣扎，且微软并不是唯一一家出现下滑的硬件制造商，但微软目前似乎正在掐死 Xbox 硬件业务。

外媒表示，微软需要学会一些耐心并重建自家信任，上个季度该公司的净收入超过 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1444 亿元人民币）。其中很多都归因于云，比尔盖茨曾经说过“人们往往高估了未来两年会发生什么，而低估了十年后会发生什么。”但微软似乎只是说一套做另一套，并没有从自己说的话中吸取教训。

相关阅读：

《微软渡过难关：员工加薪解冻、高管部分薪资和安全挂钩》

《前开发部负责人：微软放弃 Windows Phone 重要原因是运营商缺乏兴趣》

《倒在苹果 Vision Pro 头显发售前夜的微软 Hololens，引发我们怀念》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。