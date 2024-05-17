只需不到 25 美元？黑客开源项目让任何眼镜变成智能眼镜

IT之家 5 月 16 日消息，近日一项名为“Open Glass AI”的开源项目，在 Meta 举办的 Llama 3 hackathon 黑客马拉松活动中斩获比赛第一名。据该项目的成员透露，团队仅花费了 20 美元（当前约 144 元人民币）的物料成本就能让任何眼镜变成智能眼镜（IT之家注：后续开源项目改为了不到 25 美元）。

从项目成员的展示视频可以看出，这款“20 美元”的智能眼镜由一副太阳镜和其右侧突出的一个黑色盒子组成。据悉这款眼镜配备了每五秒拍摄一张照片的摄像头和一个不断转录音频的麦克风。工作原理是通过收集照片和文本的数据库，来反映佩戴者当下眼睛和耳朵所接收到的信息。

目前可以实现的功能包括记录生活并记下人名、计算卡路里、实时翻译的，按下眼镜侧面的按钮，就接入 Meta 的 Llama 3 聊天机器人并与之进行交互。

团队的成员也表示，这款智能眼镜后续还可以接入 OpenAI，甚至是谷歌 Gemini，最为重要的是能够混合和匹配多种不同的功能组件，创建用户感兴趣的应用程序和框架。

该项目所有源代码以及一些演示视频都可以在 GitHub 上免费获得（点此查看）。虽然团队在比赛中只花费了 20 美元物料成本就完成了这一项目，如若想要复刻这一项目，需要用到的包括 Seeed Studio XIAO ESP32 S3 传感器、EEMB LP502030 3.7v 250mAH 电池、3D 打印的眼睛支架盒等，物料成本不到 25 美元（当前约 181 元人民币）。

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