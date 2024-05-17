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华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版开启预订，预售价 29.8 万起

2024/5/17 9:43:34 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 White54296CMCC深圳靓仔手写的从前我6不 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日发布消息，问界新 M7 Max 焕新版开启预订，预售价 29.8 万起，5 月 31 日发布会正式上市

余承东表示：“昨天发起的投票，得到了很多朋友的参与和反馈，感谢大家！投票结果显示，大家对“外观内饰”的升级呼声最高，提前预告一下，问界新 M7 Max 焕新版带来重磅升级的内外饰设计，而且还新增了星际蓝配色。不仅如此，我们还会带来更强大的智驾能力、更舒适的驾乘体验，以及更丰富的舒享配置。”

IT之家注意到，余承东昨天向网友征求意见，询问最期待的问界新 M7 新版本升级点，其中“外观内饰”成为最多人的选择

M7 Max 五座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

  • 焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

  • 焕新版预售价 33.8 万元起

上个月，问界新 M7 的改款车型现身第 382 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示。新车提供了两种样式的车头供选择。一种是尺寸较大的倒梯形下格栅；另一种或为封闭式前脸，前保险杠下方的下格栅尺寸较小，视觉上看起来分别酷似“大嘴”和“小嘴”。值得一提的是，格栅较小版本车型的设计与问界新 M5、问界 M9 等颇为类似，详情可见IT之家此前报道

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关键词：余承东问界M7

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