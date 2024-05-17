华为余承东：问界新 M7 Max 焕新版开启预订，预售价 29.8 万起

IT之家 5 月 17 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日发布消息，问界新 M7 Max 焕新版开启预订，预售价 29.8 万起，5 月 31 日发布会正式上市。

余承东表示：“昨天发起的投票，得到了很多朋友的参与和反馈，感谢大家！投票结果显示，大家对“外观内饰”的升级呼声最高，提前预告一下，问界新 M7 Max 焕新版带来重磅升级的内外饰设计，而且还新增了星际蓝配色。不仅如此，我们还会带来更强大的智驾能力、更舒适的驾乘体验，以及更丰富的舒享配置。”

IT之家注意到，余承东昨天向网友征求意见，询问最期待的问界新 M7 新版本升级点，其中“外观内饰”成为最多人的选择。

M7 Max 五座后驱智驾版

焕新版预售价 29.8 万元起

M7 Max 五座四驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座后驱智驾版

焕新版预售价 31.8 万元起

M7 Max 六座四驱智驾版

焕新版预售价 33.8 万元起

上个月，问界新 M7 的改款车型现身第 382 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示。新车提供了两种样式的车头供选择。一种是尺寸较大的倒梯形下格栅；另一种或为封闭式前脸，前保险杠下方的下格栅尺寸较小，视觉上看起来分别酷似“大嘴”和“小嘴”。值得一提的是，格栅较小版本车型的设计与问界新 M5、问界 M9 等颇为类似，详情可见IT之家此前报道。

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