1499 元起，小米 Redmi Pad Pro 平板“浅湾蓝”配色上线

IT之家 5 月 17 日消息，Redmi Pad Pro 平板电脑“浅湾蓝”配色目前已经在小米商城上线，此次新品属于配色上新，整体配置可以参考文末IT之家此前对于 Redmi Pad Pro 平板的报道，官方描述该配色为“宁静而温柔，仿佛藏进蓝天的夏日午后”，IT之家附价格信息如下：

6GB RAM+ 128GB 存储空间：1499 元

8GB RAM + 128GB 存储空间：1699 元

8GB RAM + 256GB 存储空间：1899 元

据介绍，该平板提供三款配色，分别为浅湾蓝、烟青绿以及深灰色，搭载 12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多档可变刷新率，获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证、三重莱茵护眼认证等。此外，这也是小米青山护眼首次落地平板产品。

IT之家附产品配置信息如下：

SoC：高通骁龙 7s Gen 2

RAM：6GB/8GB

存储空间：128GB/256GB

屏幕：12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特

电池：10000mAh ，支持 33W 快充及反向充电功能。

配件：灵感触控笔（4096 级压感，书写延迟最低 5ms）、Redmi 首款键盘式双面保护壳。

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